Россияне обстреляли приграничье Сумщины 59 раз: есть погибшие и раненые

В течение 27 февраля войска Российской Федерации совершили 59 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области Украины. Зафиксировано 296 взрывов.

Погибли двое сотрудников Национальной полиции, еще восемь человек (среди них шесть полицейских) пострадали. Статистикой поделилась в Telegram Сумская областная военная администрация.

Вражеские атаки за сутки (27 февраля) пережили Юнаковская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Свесская, Дружбовская громады.

Детали вражеских ударов

Хотинская громада: произведены обстрелы из миномета (19 взрывов) и артобстрелы (14 взрывов). В результате артобстрела (САУ) погибли двое и получили ранения шесть сотрудников Нацполиции.

Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва), минометов (12 взрывов), произошли также атака FPV-дрона (1 взрыв) и сброс боеприпаса ВОГ с БПЛА (2 взрыва). Кроме того, российские самолеты совершили авиаудар управляемыми авиационными бомбами (4 взрыва).

Краснопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (11 взрывов), артобстрелы (15 взрывов), пуск неуправляемых авиационных ракет (НАР) с вертолета (10 ракет), атака FPV-дронов (2 взрыва) и удар дроном-камикадзе типа "Ланцет" (1 взрыв).

Великописаревская громада: россияне выпустили по территории 39 мин.

Середино-Будская громада: совершены удары FPV-дронами (2 взрыва), минометные обстрелы (30 взрывов), обстрел из РСЗО (24 взрыва). В результате минометного обстрела ранены двое местных жителей. Кроме того, враг задействовал ствольную артиллерию (2 взрыва).

Дружбовская громада: зафиксирован пуск НАР с реактивного самолета (7 ракет).

Зноб-Новгородская громада: оккупанты запускали НАР из самолета (4 взрыва), совершили минометный обстрел (4 взрыва) и обстрел из ствольной артиллерии (10 взрывов).

Эсманьская громада: враг совершил обстрелы из пулемета и пуск КАБ с самолета (2 взрыва).

Белопольская громада: зафиксирован удар FPV-дронов (4 взрыва), атаки минометов (2 взрыва), ствольной артиллерии (4 взрыва) и РСЗО (8 взрывов).

Свесская громада: самолет страны-агрессора совершил пуск НАР (10 взрывов).

Шалыгинская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (29 взрывов) и миномета (5 взрывов).

Новослободская громада: враг бил из РСЗО (6 взрывов), ствольной артиллерии (4 взрыва), минометов (1 взрыв).

Миропольская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Как писал OBOZ.UA, 27 февраля в Хотинской громаде Сумской области следственная группа документировала последствия атаки на здание фермерского хозяйства, когда враг нанес повторный удар. В результате двое правоохранителей погибли, еще шесть пострадали.

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