Россияне обстреляли поселок под Краматорском: повреждены частные дома, ранен подросток. Фото и видео

Вечером понедельника, 11 ноября, поселок Беленький, расположенный на территории Краматорской общины, попал под вражеский обстрел со стороны российских войск. В результате были повреждены несколько частных домов, административное здание и инфраструктурные объекты.

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Также пострадал ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"В Беленьком Краматорской общине ранен подросток. Поселок попал под вражеский огонь сегодня вечером – установлено 4 места попадания. Ранения получил 16-летний парень", – говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали несколько частных домов, админздание и другие объекты, обеспечивающие функционирование поселка. На месте обстрела работают органы власти, полиция, спасатели и муниципальные службы, занимающиеся ликвидацией последствий атаки.

В результате взрыва возник пожар, который оперативно пытаются потушить спасатели. Кроме разрушений жилых домов обстрелы повредили инфраструктурный объект. Также были зафиксированы возникшие в результате обстрела пожары и продолжаются работы по их тушению.

Напомним, в понедельник, 11 ноября, российские войска произвели артиллерийский обстрел Никополя на Днепропетровщине. В результате погибли двое местных жителей, а пятеро получили ранения.

Силы обороны в течение ночи 11 ноября отразили очередную дроновую атаку РФ, уничтожив 39 беспилотников, среди которых "Шахеды". Также воины ликвидировали две ракеты Х-59/69.

Как писал OBOZ.UA, страна-агрессор утром в понедельник, 11 ноября, подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К, носители ракет "Кинжал". В итоге реальных пусков так и не произошло. Вылет столь обилия самолетов оказался масштабной тренировкой российской авиации.

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