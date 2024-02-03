Россияне обстреляли Полтавщину, есть попадания в Миргородском районе: первые подробности

Войска Российской Федерации поздно вечером 2 февраля атаковали Полтавскую область ракетами. Предварительно, были прилеты в Миргородском районе.

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О взрывах во время последней пятничной воздушной тревоги сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Филипп Пронин. Отметим, что тревога в области длилась с 21:55 по 22:14.

"Враг в очередной раз атаковал Полтавщину... По предварительной информации, есть попадания в Миргородском районе. К счастью, пострадавших нет", – написал чиновник.

Неофициальные мониторинговые Telegram-каналы сообщали, что в районе 22:00 оккупанты запустили авиационные ракеты. Они летели в направлении Миргородщины.

В этот период в части украинских регионов продолжалась воздушная тревога, связанная с угрозой ударов российских дронов-камикадзе Shahed иранской разработки.

Как писал OBOZ.UA:

– Россия стала чаще атаковать Украину баллистическими ракетами. Враг понимает возможности украинской ПВО по уничтожению Shahed и крылатых ракет, поэтому ищет другие методы террора, считает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– В течение января 2024 года захватчики запустили по нашей стране около 1 тысячи дронов и ракет.

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