Россияне обстреляли Никопольщину: ранено двух гражданских, повреждено 30 домов. Фото

Войска Российской Федерации 16 марта (по состоянию на 18:30) восемь раз били по Никопольскому району Днепропетровской области. Пострадали минимум двое гражданских – 75-летний мужчина и 77-летняя женщина.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак в Telegram. Противник применял по региону дроны-камикадзе и артиллерию.

"От российского террора страдали сам Никополь и Красногригорьевская громада...

Повреждены более трех десятков частных домов. Один из них загорелся – огонь спасатели укротили. Две хозяйственные постройки уничтожены, еще шесть – изувечены. Разбиты гаражи и авто, погрузчик, парник", – рассказал Лысак.

Кроме того, есть разрушение на территории инфраструктурного объекта. Зацепило линии электропередач и газопроводы.

Как писал OBOZ.UA, ранее на территории Винницкой области обнаружили обломки дрона-камикадзе Shahed 136 с боевой частью, которая не сдетонировала. Фрагменты вражеского дрона разлетелись в радиусе 200 метров.

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