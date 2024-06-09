Россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и БПЛА: есть разрушения гражданского имущества. Фото

В субботу, 8 июня, российские оккупационные войска около 10 раз обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области. В нескольких громадах есть разрушения, также был ранен спасатель.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Враг попал по Никополю, Мировской, Червоногригоровской и двум Покровским громадам – городской и сельской.

Вследствие российских атак там есть разрушения гражданского имущества и домов, а также поврежден инфраструктурный объект.

В частности, побиты шесть частных домов и гараж, один автомобиль местного жителя был уничтожен, а еще один микроавтобус – поврежден.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российская террористическая армия продолжает атаковать гражданские объекты на Днепропетровщине. Враг наносит удары по мирным жителям артиллерией и дронами-камикадзе. Из-за действий оккупантов в Никопольском районе погиб мужчина.

– Также российские военные преступники коварно атаковали Покровскую громаду Никопольского района Днепропетровской области. Вследствие обстрелов пострадал 28-летний спасатель.

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