Россияне обстреляли Никопольщину артиллерией и БПЛА: пострадали гражданские. Фото

В пятницу, 5 июля, российские оккупационные войска снова обстреливали Никопольщину в Днепропетровской области. Из-за атак врага есть двое пострадавших мирных жителей.

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Оба – мужчины, младшему раненому 21 год, а старшему – 61. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он отметил, что пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В течение дня противник бил артиллерией и ударными БПЛА по Никополю, есть прилеты в Марганецкой и Покровской громадах.

Из-за обстрелов повреждены семь частных домов и многоэтажка, загорелся дачный дом – пожар там потушили спасатели, и четыре хозяйственных постройки.

"Повреждены промышленное предприятие, админздание, медучреждение. А еще гараж и легковушки. Зацепило газопровод и линию электропередач", – добавили в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июля российские оккупанты в очередной раз ударили по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела пострадали семь человек.

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