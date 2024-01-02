Россияне обстреляли Никополь из артиллерии: два человека получили ранения. Фото

Оккупанты 2 января в очередной раз атаковали из артиллерии город Никополь Днепропетровской области. В результате атаки пострадали два человека.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Также вражеские снаряды нанесли ущерб в городе.

В результате атаки оккупантов ранения получил 50-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один раненый, 59 лет, будет лечиться амбулаторно.

Были повреждены частные и промышленные предприятия, детский сад, парковая инфраструктура и торговый павильон.

Кроме того, получили повреждения три многоэтажки и 16 частных домов. Пострадали пять хозяйственных построек, две из них разрушены полностью. Также задело автомобиль, линию электропередачи и газопроводы.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны – ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры вместе с другими правоохранителями принимают все возможные меры для фиксации военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Напомним, что государство-террорист Россия утром 2 января подняло в небо 16 бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и осуществило пуски ракет по Украине, в том числе "Кинжалов". Они постоянно меняли вектор движения, но в основном двигались курсом на Киевщину, где в итоге их сбили и падали обломки.

Как сообщал OBOZ.UA, серия мощных взрывов 2 января прогремела и в Харькове. В результате обстрела один человек погиб, десятки получили ранения. В центре города зафиксировано несколько прилетов.

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