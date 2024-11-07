Российские военные в четверг, 7 ноября, нанесли удар по жилым домам в Николаевке Донецкой области. Вследствие обстрела погибли два человека, еще пять получили ранения.

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О последствиях российской атаки сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его словам, один из снарядов попал в пятиэтажку.

Четыре соседних дома получили повреждения разной степени.

На месте работают органы власти, полиция, спасатели и взрывотехники, сообщил руководитель Донбасса.

"Снова подчеркиваю: оставаться на Донетчине опасно! Берегите себя! Эвакуируйтесь!" – призвал чиновник.

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