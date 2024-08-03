Россияне обстреляли населенные пункты Херсонщины: ранены трое цивильных

Страна-агрессор не прекращает терроризировать Украину всеми видами вооружения с временно оккупированных территорий. В течение дня, 3 августа, российские войска наносят удары по населенным пунктам Херсонской области.

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Об этом сообщает Херсонская ОГА (ОВА). Отмечается, что пострадали трое гражданских.

Ситуация в регионе:

– Под вражеский обстрел в селе Садовое попал 57-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и ранение ноги. Бригада экстренной помощи предоставила пострадавшему помощь на месте, от госпитализации он отказался.

– В Днепровском районе Херсона в результате обстрела пострадал мужчина, 30 лет. Его госпитализировали с взрывной и черепно-мозговой травмами, а также осколочными ранениями грудной клетки. В настоящее время пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

- Около пяти вечера оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на жителя села Зимовник на Херсонщине. 68-летний мужчина в это время находился на улице. У пострадавшего – минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, обломочное ранение предплечья и бедра, а также контузия. Мужчину госпитализировали. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, войска государства-агрессора России в ночь на субботу, 3 августа, атаковали Винницкую область ударными дронами-камикадзе Shahed-136. В регионе зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.

Также российские оккупанты в субботу, 3 августа, из дрона атаковали Антоновку в Херсонской области. В результате пострадали 5 человек.

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