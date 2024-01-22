Армия Российской Федерации вечером 22 января ударила из артиллерии по Купянску Харьковской области. Погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

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Глава областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил об обстреле на своем Telegram-канале в 17:05 понедельника. "Один человек погиб... Также на эту минуту известно о пострадавшем 66-летнем мужчине", – уточнил чиновник.

В результате прилетов вспыхнул гражданский автомобиль, поврежден многоквартирный жилой дом, помещение магазина.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила, что оккупанты ударили по городу около 16:00. Погибший – водитель легкового авто, которое из-за российского обстрела загорелось.

"Водитель машины погиб на месте. Еще один человек получил ранения", – написала пресс-служба ГСЧС.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 21 января минобороны РФ похвасталось "освобождением" Крахмального Харьковской области. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВС Украины Владимир Фитьо подтвердил захват населенного пункта врагом: маленькое село, где проживало около 50 человек, захватчики стерли с лица земли. Военный также назвал потерю позиций в Крахмальном "временным явлением".

– Глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что отход из Крахмального был плановым, это "штатная ситуация", когда одна из воюющих сторон пытается оттеснить другую.

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