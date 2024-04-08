Россияне обстреляли из артиллерии жилые районы Донетчины: в Часовом Яру погибла женщина. Фото

Оккупационная армия РФ 8 апреля обстреливала Донецкую область. По состоянию на 16:50 известно об одной жертве и трех раненых.

О последствиях вражеских атак сообщил на своем канале в Telegram глава Донецкой ОГА (ОВА) Вадим Филашкин. В регионе есть разрушения.

Город Часов Яр подвергся артиллерийским обстрелам. Погибла гражданская, ей было 77 лет. Повреждены шесть частных домов.

Под огнем противника оказался также город Селидово. Там российские преступники попали в девятиэтажку. Известно о трех раненых.

"Прошу всех: берегите себя! Эвакуируйтесь!" – призвал руководитель областной госадминистрации жителей Донетчины.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 8 апреля армия РФ атаковала нашу страну 24 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. ПВО удалось уничтожить 17 ударных БПЛА.

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