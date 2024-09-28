Россияне обстреляли Херсонщину: в двух населенных пунктах есть погибшие и раненые

В результате российских обстрелов населенных пунктов Дудчаны, Змиевка и Новодмитровка на Херсонщине 27-28 сентября есть погибшие и раненые гражданские. Украинские следователи начали уголовные производства.

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Расследования касаются ч. 1 и 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, в том числе соединенное с умышленным убийством). Об этом сообщила в Telegram Херсонская областная прокуратура.

По селу Дудчаны противник ударил авиацией утром 28 сентября.

Из-под завалов частного дома спасли 68-летнюю женщину. Ей понадобилась медицинская помощь.

Село Змиевка войско страны-агрессора России обстреляло с оккупированного левобережья 27 июля около 21:00.

В результате преступления захватчиков погиб гражданский. Пожилому мужчине было 83 года.

Новодмитровку ВС РФ атаковали утром 28 сентября из артиллерии.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 72-летний мужчина. Он умер на месте вражеского удара.

75-летняя жительница с ранениями попала в больницу, но они оказались слишком тяжелыми – украинка умерла в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, всего 27 сентября, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, противник совершил шесть ракетных (с применением девяти ракет), 74 авиационных (в том числе с применением 118 КАБ) и 5081 обстрел из других видов оружия.

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