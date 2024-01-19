Россияне обстреляли Херсон: попали в жилой дом, погибла женщина

После обеда 19 января российские войска снова обстреляли Херсон. В Днепровском районе облцентра они попали по многоэтажке.

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В результате обстрела погибла женщина, также ранения получил подросток. Об этом сообщают глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко и Офис генерального прокурора Украины.

Удары из артиллерии оккупанты нанесли по Херсону около 15:15. Под вражеским огнем оказался четырехэтажный дом: там вражеский снаряд разрушил конструкции.

"В результате недавнего обстрела Днепровского района Херсона со стороны российских оккупационных войск ранение получил 16-летний парень. Сейчас он госпитализирован. У ребенка травмирована левая нога. Медики готовят раненого к срочной операции", – рассказал Мрочко около 16 часов.

Уже через несколько минут он сообщил также о жертве российских обстрелов.

"В одной из квартир спасатели обнаружили тело женщины. Погибшей было около 50 лет. Соболезнования родным и близким", – отметил Мрочко.

В Офисе генпрокурора рассказали, что при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, накануне, 18 января, оккупанты атаковали Херсон дронами, есть прилеты и пострадавшая. Под вражеским огнем тогда также оказался Днепровский район. В домах горожан выбило стекла, изуродовало крыши, автомобили.