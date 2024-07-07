Россияне обстреляли Харьковщину: пострадали двое гражданских

В воскресенье, 7 июля, страна-агрессор в очередной раз атаковала Украину. На этот раз под обстрелом оказалось село Богуславка Изюмского района Харьковской области.

Видео дня

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. На данный момент известно о двух пострадавших. Ликвидация последствий атаки продолжается.

"Оккупанты ударили по селу Богуславка Боровской громады Изюмского района. На данный момент двое пострадавших: мужчина 48 лет с осколочными ранениями ног и женщина 70 лет, которая госпитализирована в тяжелом состоянии", – отметил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты днем 7 июля снова обстреляли Херсон. Под вражеским огнем оказался Корабельный район города: там повреждены частные дома.

Также захватчики ударили по Павлограду на Днепропетровщине: в городе повреждены частные дома.