Россияне обстреляли Донетчину: много погибших и раненых

В субботу, 6 апреля, российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии центральную часть Донецкой области. Враг убил пятерых и ранил еще двух людей в Кураховской и Марьинской громадах.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре и начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Поселок Кураховка враг обстрелял дважды за день, вследствие попадания снарядов по территории частного сектора погибли четыре человека.

Среди жертв атаки РФ 38-летняя женщина и ее дочь 16 лет. Также в Кураховке получил ранения 52-летний мужчина.

Враг также атаковал из артиллерии город Красногоровка. Там погиб 25-летний мужчина, а 29-летний горожанин получил телесные повреждения.

В ОВА сообщили, что оба раненых были доставлены в ближайшую больницу и получают необходимую медицинскую помощь.

Из-за этих обстрелов при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Оставаться на Донетчине – опасно! Берегите себя и своих близких – эвакуируйтесь!" – призвал Филашкин.

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