Россияне обстреляли Донбасс: есть погибшие, раненые и разрушения. Фото и видео

Российские террористы в очередной раз атаковали мирные населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов погибли два человека и еще семеро получили ранения.

Об очередных военных преступлениях российской армии сообщили в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и ГСЧС Украины. Под огнем врага оказались населенные пункты Часов Яр, Зеленое Поле, Нью-Йорк, Желанное и Северное.

"В Часовом Яру погибла 59-летняя женщина, а мужчина пенсионного возраста получил ранения. В Зеленом Поле Ильиновской общины ранен человек и поврежден частный дом", – отметил Филашкин.

Также, по его словам, известно о 1 раненом и 1 поврежденном доме в Нью-Йорке, поврежденном доме в Желанном. По данным ГСЧС, в Северном один человек погиб и еще четверо получили ранения.

"Спасатели на месте происшествия оказали первую домедицинскую помощь двум раненым гражданам и транспортировали их в больницу в Константиновке", – говорится в сообщении.

Филашкин в очередной раз подчеркнул, что вся Донбасса – это одна сплошная горячая точка, и призвал местных жителей не рисковать своей жизнью и эвакуироваться.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 июня россияне обстреляли город Селидово Донецкой области. В результате вражеского обстрела были ранены 6 гражданских лиц.

– Ночью 6 июня РФ запустила по Украине 18 дронов-камикадзе типа "Шахед", часть из которых – по Хмельницкой области. В результате атаки в регионе произошел пожар на инфраструктурном объекте.

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