Россияне обстреляли Доброполье и Часов Яр в Донецкой области: погибли три человека, есть разрушения. Фото

Российские захватчики продолжают атаковать Донетчину. В ночь на 10 марта они атаковали "Шахедами" Доброполье, а утром накрыли из артиллерии Часов Яр.

Погибли трое гражданских, в Доброполье спасатели тушили пожары, вспыхнувшие после попаданий. Подробности сообщили глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По словам Филашкина, Россия в течение 10 марта убила по меньшей мере трех мирных жителей Донетчины.

Два человека погибли в городе Доброполье.

"Ночью россияне атаковали Доброполье "Шахедами" — к утру спасатели достали из-под завалов дома тела двух человек", – отметил начальник Донецкой ОВА.

В ГСЧС рассказали, что в Доброполье в результате атаки частично разрушены два админздания. После попаданий там загорелась мебель и строительные конструкции.

"Спасатели ликвидировали пожар в одном из зданий на площади 450 кв м и локализовали пожар во втором здании на площади 300 кв м, продолжается ликвидация пожара", – говорится в сообщении, которое появилось в Telegram-канале ГСЧС в 17:44 10 марта .

Кроме Доброполья 10 марта враг атаковал Часов Яр: утром оккупанты накрыли город артиллерийским огнем.

В результате обстрелов погиб 66-летний мужчина.

"Остаться на Донетчине опасно! Берегите себя – эвакуируйтесь!" – призвал Филашкин жителей региона.

Напомним, в ночь на 10 марта российские войска также ударили по Мирнограду. В результате атаки ранения получили по меньшей мере 12 человек. Все пострадавшие, заверил Филашкин, получили необходимую медицинскую помощь.

Как отметили в Вооруженных силах Украины, оккупанты для удара по Мирнограду использовали улучшенные авиабомбы.