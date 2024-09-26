Войска России в пятницу, 26 сентября, нанесли удар по городу Часов Яр Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения. Также враг атаковал Торецк, там погибли два человека и еще два получили ранения.

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Как сообщили в Донецкой областной прокуратуре, оккупанты предварительно обстреляли Часов Яр из ствольной артиллерии. Под прицелом оказался квартал с жилой застройкой.

"Вследствие атаки по частному сектору по месту жительства получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, горожан 48 лет", – говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали 33-летняя женщина и двое мужчин 26 и 65 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и акубаротравма. Они доставлены в больницу.

К моменту удара все пострадавшие находились на территории одного из домовладений.

Кроме того, руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что ночью оккуапнты устроили артиллерийский обстрел Торецка.

Один из снарядов попал в дом. На месте погибли 75-летний мужчина и 50-летняя женщина.

"Торецк остается одной из самых горячих точек в Донецкой области. Призываю всех жителей города: эвакуируйтесь! Это может спасти вам жизнь!" – говорится в сообщении главы ОВА.