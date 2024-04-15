Россияне несколько раз за день атаковали Никопольщину артиллерией и БПЛА: есть разрушения. Фото

В понедельник, 15 апреля, российские оккупационные войска снова атаковали Никопольщину в Днепропетровской области. Враг бил артиллерией и БПЛА по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской сельской громадам.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Всего за день насчитали 5 артиллерийских обстрелов и 12 ударов с применением дронов.

Вследствие атак оккупантов повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка, законсервированное техническое здание и электросети. Также осколками побило микроавтобус и комбайн, загорелась легковушка – пожар ликвидировали спасатели.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"На остальной территории области было спокойно", – сообщили в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, под Днепром вечером 14 апреля раздавались взрывы – украинская противовоздушная оборона сбила крылатую ракету россиян. Из-за падения обломков пострадали 13 человек.

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