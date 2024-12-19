Россияне нанесли удары по Купянщине: трое гражданских погибли, есть раненые

Войска Российской Федерации в четверг, 19 декабря, обстреляли поселок Шевченково Купянского района Харьковской области. Трое гражданских в результате военного преступления РФ погибли, есть минимум трое раненых.

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Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об ударе около 15:50. "К сожалению, есть погибшие и раненые", – написал он.

Сперва было известно об одной погибшей женщине, но количество жертв позже увеличилось. Россияне отобрали жизни у двух женщин 67 и 65 лет и 33-летнего мужчины.

По данным полиции, россияне применили против гражданских жителей ракету "Искандер-М".

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Судя по фото, опубликованных в сети, в Шевченково повреждено много частных жилых домов:

Кроме того, в поселке Двуречная на Купянщине одна женщина также получила ранения, она госпитализирована.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 19 декабря Россия ударила баллистической и авиационной ракетами по Сумщине и Днепропетровщине, а также запустила 85 беспилотников разных типов. Защитники неба уничтожили 45 дронов над десятью областями.

– На Киевщине успешно работали силы ПВО, однако из-за падения обломков БПЛА поврежден дом и временно перекрывали движение поездов.

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