Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: попали в объект гражданской инфраструктуры

Вечером в пятницу, 15 марта, российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Конотоп Сумской области. Под вражеским огнем оказалась гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. "С территории РФ нанесен ракетный удар по г. Конотоп", – было сказано в вечерней сводке.

В ОВА отметили, что на месте попадания работают все необходимые службы. Последствия ракетного удара по Конотопу уточняются.

О том, что город находился под обстрелом, в 20:37 в Facebook написал мэр Конотопа Артем Семенихин. Он призывал людей пройти в укрытия.

"На месте вражеского удара по городу Конотоп работают соответствующие спасательные службы. Последствия уточняются", – проинформировал мэр позже.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные российские войска в четверг, 14 марта, обстреляли 11 громад в Сумской области. В течение дня они произвели 77 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов – зафиксировано 450 взрывов.

В частности, российские военные преступники атаковали радиотехнические объекты Сумщины. В ряде городов региона были выведены из строя передатчики телерадиовещания, людей предупреждали о перебоях с мобильной связью.

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