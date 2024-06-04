Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу на Сумщине: пострадали инфраструктурные объекты. Фото

Российские военнослужащие вечером 4 июня обстреляли Конотопский район Сумской области. Ракетный удар противник совершил по инфраструктурным объектам.

Сумская ОВА на своем канале в Telegram подтвердила ракетную атаку. Около 19:00 вторника пресс-служба писала, что на месте обстрела работали все необходимые службы.

"Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, люди не пострадали. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – призывали в областной военной администрации.

В ГСЧС уточнили, что враг с территории России ударил по одному из приграничных населенных пунктов Конотопского района. В результате возник пожар в жилом секторе.

Спасали локализовали возгорание, отвлекая опасность от жилого дома мирных граждан. А спустя некоторое время и полностью ликвидировали пожар.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– ВС РФ днем 4 июня атаковали Днепропетровскую область. Взрыв раздался в Криворожском районе: там поврежден частный дом, пострадал 69-летний мужчина.

– Утром 4 июня оккупанты атаковали Днепр ракетами. Оба средства воздушного нападения удалось сбить. Однако в месте падения обломков вспыхнул пожар. Ранения получили гражданские (по состоянию на 10:00 вторника сообщалось по меньшей мере о восьми пострадавших), среди них – младенец.

– Утром того же дня военнослужащие страны-агрессора обстреляли город Купянск на Харьковщине. Пострадал один человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!