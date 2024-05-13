Россияне массированно атаковали Сновск на Черниговщине: ранены трое гражданских. Фото

В понедельник, 13 мая, российские оккупационные войска нанесли массированный удар кассетными боеприпасами по Сновской громаде на Черниговщине. Вследствие атаки трое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщили в Черниговской областной военной администрации. В Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области уточнили, что ранения получили 39-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 72 и 51 год.

В городе Сновск вследствие обстрела были повреждены дома, авто, гражданская инфраструктура.

Правоохранители оказывали необходимую помощь пострадавшим и фиксировали последствия атаки против мирного населения Черниговщины.

"Следователи документируют последствия военного преступления в рамках производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 апреля российская террористическая армия нанесла удар по пожарной части в Черниговской области. В результате атаки было повреждено помещение пожарной части.

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