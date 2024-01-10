Россияне к вечеру обстреляли Днепропетровщину: в Никополе пострадали двое мирных жителей. Фото

Оккупационные российские войска вечером в среду, 10 января, атаковали Днепропетровскую область. Никопольский район захватчики обстреляли артиллерией и атаковали ударными беспилотниками, а в Синельниковском районе украинские военные уничтожили ракету.

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Кроме того, взрыв прогремел и в Кривом Роге. О последствиях сообщили на официальном Telegram-канале Днепропетровской областной военной администрации.

Покровскую сельскую громаду и Марганецкую громаду враг трижды обстрелял из тяжелой артиллерии, кроме того, войска России совершили атаку ударными дронами-камикадзе по городу Никополь.

Ранения получили двое мирных жителей Никопольского района – женщина 39 лет и 56-летний мужчина. В результате атаки вражеской армии повреждено административное здание и авто.

В Кривом Роге обошлось без пострадавших и погибших.

В Офисе генерального прокурора Украины со своей стороны отметили, что из-за атаки оккупантов на Днепропетровщину 10 января начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска обстреляли один из населенных пунктов Сумского района. В результате ударов по жилому сектору там произошел масштабный пожар: горел Дом культуры и дома мирных граждан. Повреждения получили частные и многоквартирные дома.