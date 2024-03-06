Россияне атаковали Одессу 'Шахедами': в части города пропал свет

В ночь со вторника на среду, 6 марта, российские захватчики атаковали Одесскую область дронами-камикадзе типа Shahed, раздавались взрывы. Громко было в том числе и в областном центре, после чего часть Одессы осталась без света.

Об этом сообщило местное издание "Думская". "Часть города осталась без света. Молдаванка и часть центра", – отметили там.

В Одесской ОВА призывали жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях до отбоя.

Работу сил ПВО по вражеским БПЛА подтвердил глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук. "Идет боевая работа Сил обороны", – писал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 марта оккупационные войска России 22 дронами-камикадзе типа Shahed атаковали Одесщину. Защитники неба уничтожили 18 вражеских целей, однако есть и попадания – в Одесском районе.

В Воздушных силах ВСУ объяснили, почему противовоздушная оборона не может сбить все российские цели во время обстрелов Одессы и области. Основными причинами являются географическое положение города и расположение противовоздушной обороны.

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