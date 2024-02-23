Россияне атаковали Одессу 'Шахедами': попали в жилой дом, есть пострадавшие

Оккупационные российские войска вечером в пятницу, 23 февраля, снова атаковали Одессу ударными беспилотниками и попали в жилой дом. В результате атаки россиян пострадали три человека.

Они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер на своем канале в Telegram. На месте работают все соответствующие службы.

"В результате вражеского обстрела возникло разрушение с последующим возгоранием жилого дома в Одессе. Сейчас известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии доставлены в больницу", – рассказал Кипер.

По его словам, под завалами могут находиться люди. Продолжаются поисковые работы и тушение пожара.

Позже Кипер рассказал, что из-под завалов спасатели достали третью пострадавшую. "Женщину в тяжелом состоянии везут в больницу. Она пробыла под завалами около двух часов. Поисковая операция продолжается", – написал глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, днем ранее из-за атаки российских оккупантов ударными беспилотниками в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. В результате обстрела три человека погибли.

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