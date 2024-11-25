Россияне атаковали Одессу баллистикой: повреждены жилые дома, есть раненые. Фото и видео

Террористические войска России утром 25 ноября атаковали баллистической ракетой Одессу, что привело к пострадавшим среди гражданских. В результате падения обломков вражеского вооружения повреждена инфраструктура, в том числе жилые дома.

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Информация о ситуации в городе еще уточняется. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В сети появились кадры с поврежденных вражеским обстрелом квартир в одесских многоэтажках. Также в городе повреждены здания и автомобили.

В официальном Telegram-канале президента Владимира Зеленского были опубликованы фотографии с места вражеской атаки по Одессе. По его словам, из-за падения обломков ракеты есть повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 18 ноября Россия ударила баллистикой по гражданской инфраструктуре Одессы, убив десять человек, среди которых медики, полицейские и мирные жители. Еще 55 человек получили ранения, в городе были повреждены жилые дома.

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