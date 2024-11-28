Россияне атаковали Одесщину ракетами: есть разрушение жилых домов и пострадавшие. Фото

Утром 28 ноября во время массированного удара по Украине часть российских ракет поразили гражданские объекты в Одесской области. Вследствие обстрела зафиксированы повреждения жилых частных домов.

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Также среди мирных жителей есть пострадавшие. Об этом в Telegram сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По информации ОВА, вследствие атаки повреждения жилых частных домов зафиксировано в Одесском районе. Кроме того, трое людей получили ранения.

Из-за падения обломков одной из ракет в области возникло возгорание сухой травы. Подразделения ГСЧС на место происшествия не привлекались.

В областном центре вследствие ракетного удара возникло возгорание гаражного помещения. Одесские спасатели работают над ликвидацией последствий.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что среди раненных жителей Одесской области – 16-летний парень. Все пострадавшие получили легкие телесные повреждения.

Также правоохранители уточнили, что в Одесском районе повреждено по меньшей мере 18 частных домов, газопровод, хозяйственные постройки и автомобили.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На местах событий прокуроры во содействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии России.

Напомним, утром 28 ноября Россия атаковала Киев с помощью крылатых ракет. Силами ПВО были уничтожены вражеские объекты, зафиксировано падение обломков в нескольких районах города, в частности, на территории предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 28 ноября с кораблей и авиации устроила пуски крылатых ракет по Украине после того, как всю ночь терроризировала ударными дронами. Тревога распространилась на все регионы, в некоторых раздавались взрывы, в частности в Харькове и Волыни подтверждены попадания.

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