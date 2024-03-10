Россияне атаковали Никопольщину дронами-камикадзе: повреждены многоэтажки и водоснабжение. Фото

Войска России в течение воскресенья, 10 марта, атаковали дронами-камикадзе Никопольский район на Днепропетровщине. Также оккупанты дважды ударили по мирным громадам из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил на своем канале в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Под удар вражеского войска попали город Никополь и Мировская грмада.

"Повреждены две многоэтажки, инфраструктурный объект и энергетическое оборудование. Из-за обстрела почти 2 тысячи абонентов остались без водоснабжения", – сказано в сообщении.

К счастью, люди в результате террористических ударов российских оккупантов не пострадали.

Как добавил Лысак, по Никопольщине в течение дня враг запустил 11 ударных БПЛА и полтора десятка артиллерийских снарядов. Кроме того, вечером защитники Украины сбили вражеский беспилотник в Днепровском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины ночью 10 марта уничтожили 35 из 39 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми оккупанты наши регионы в несколько волн. Также враг направил зенитные управляемые ракеты С-300 по Харьковщине и улучшенные авиабомбы по Донетчине.

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