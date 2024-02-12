Россияне атаковали Харьковщину из Белгорода: есть повреждения нежилых построек

Российские войска вечером в воскресенье, 11 февраля, снова атаковали баллистическим вооружением Харьковщину. Под удар врага попал населенный пункт Люботин.

Там повреждены фасады нежилых зданий. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своем канале в Telegram.

Пострадавших в результате атаки России нет.

По его словам, предварительно войска страны-агрессора запустили ракеты С-300 из Белгородской области России.

Отметим, что в 23:00 в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности для Харьковской области. Через несколько минут в регионе, а также в самом областном центре, были слышны взрывы.

Отметим, что оккупанты также запустили по украинским городам дроны-камикадзе. По предварительной информации, есть прилет в Павлограде на Днепропетровщине. Глава ОВА Сергей Лысак заявил, что часть населенных пунктов двух районов области обесточена.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 февраля украинские военные отразили дроновую атаку России, уничтожив 40 из 45 ударных БПЛА. Больше всего дронов приземлили на юге, но был и прилет.

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