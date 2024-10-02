Россияне атаковали Харьков КАБами: попали в жилую многоэтажку, есть раненные

Российские оккупационные войска вечером в среду, 2 октября, ударили по Харькову. По предварительным данным враг использовал КАБы. Удар одного из них пришелся по жилой многоэтажке.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram. Взрывы в областном центре прогремели около 22:55. В Воздушных силах предупреждали о пуске КАБ по Харьковщине.

По словам городского головы, предварительно враг ударил по Шевченковскому и Киевскому районам. Одна из российских авиабомб попала в жилой пятиэтажный дом между третьим и четвертым этажами. По предварительным данным, пострадали семь человек.

"Удар одного из КАБов пришелся по жилой многоэтажке. По поводу жертв – информация собирается", – рассказал Терехов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что еще один КАБ ударил по лесополосе.

На месте попадания в многоэтажку есть разрушение и начался пожар, на месте работают экстренные службы. Горит дом и 10 авто возле него.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2024-го Харьков 53 раза находился под российскими обстрелами из разного вооружения. Это самое большое количество с начала 2023 года. В результате 188 человек пострадали, среди которых 19 – дети.

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