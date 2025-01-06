Оккупанты армии страны-агрессора России вечером в понедельник, 6 января, атаковали дроном маршрутку в Херсоне. По предварительным данным, в результате удара погиб мужчина, еще девять человек получили ранения.

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Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он также опубликовал кадры с места трагедии, на которых видны последствия очередного российского жестокого военного преступления.

По словам руководителя области, оккупанты нанесли удар около 17:00.

Автобус с пассажирами ехал по Шуменскому микрорайону города.

Вследствие атаки погиб 49-летний мужчина, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Кроме того, по данным следствия, около 11:20 в понедельник оккупанты атаковали дроном поселок Широкая Балка. В результате сброса взрывчатки там погиб 48-летний мужчина, находившийся на улице.

Также в течение дня в результате обстрела Херсона ранения получили трое гражданских. В Зеленовке пострадали два человека, в гигантском – один, сообщили в ОГП.

Повреждены по меньшей мере десять гражданских объектов, в том числе частные дома и автотранспорт.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, 5 января армия страны-агрессора атаковала другую маршрутку в Херсоне. Автобус получил повреждения, однако, пассажиры и водитель, к счастью, не пострадали.

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