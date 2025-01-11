Россияне атаковали дронами деревню на Запорожье: погибла женщина, еще четверо гражданских ранены. Фото

Российские войска утром 11 января ударили дроном по гражданскому авто в селе Приморское Запорожской области, в нем ехали пять человек. От полученных травм на месте погибла 47-летняя женщина: захватчики не давали полицейским эвакуировать тело погибшей

Видео дня

Еще четыре человека госпитализированы с ранениями, водитель авто находится в крайне тяжелом состоянии. Об очередном военном преступлении РФ рассказал глава Запорожской военной областной администрации Иван Федоров.

"Оккупанты всю ночь атаковали Приморское, на утро попали по гражданскому автомобилю, в котором ехали пять человек. От полученных травм 47-летняя женщина погибла на месте", – отметил он.

Еще четверо попутчиков погибшей получили ранения. Две женщины, 49 и 52 лет, а также двое мужчин, 46 и 60 лет, госпитализированы.

"Один из мужчин в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", – добавил Федоров.

В Национальной полиции уточнили: удар захватчики нанесли в 06:15. Люди в авто как раз ехали на работу. Вражеский дрон попал в переднюю часть автомобиля и взорвался. Среди пострадавших особенно тяжелые ранения получил 45-летний водитель.

"Полицейские с большими трудностями смогли приблизиться к месту происшествия, чтобы провести осмотр и эвакуировать тело погибшей женщины, – россияне держали несколько ударных дронов в воздухе и не подпускали к автомобилю", – добавили в Нацполиции.

Напомним, ранее в Покровской городской военной администрации рассказали, что для ударов по городу россияне используют все виды оружия. В ход идут FPV-дроны, артиллерия, минометы и управляемые авиабомбы (КАБы).

До линии фронта от окрестностей города остается около 2 км.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!