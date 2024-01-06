Россияне атаковали Днепр 'Шахедами': есть попадание в жилой дом. Видео

Вечером субботы, 6 января, российские оккупационные войска атаковали Днепр "Шахедами". В результате этого попадание в жилой дом.

Видео дня

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, в доме, куда попали захватчики, проживали 22 семьи.

"Россияне атаковали наш город беспилотниками. К сожалению, не без последствий. Попали в дом, где проживали 22 семьи", – сказал Лысак.

Он уточнил, что никому из пострадавших госпитализация не понадобилась. 6 человек были спасены из-под завалов службами ГСЧС, среди них двое детей.

Кроме того, два человека самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу.

Лысак призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности и реагировать на предупреждение о воздушной тревоге.

Следует отметить, что вечером 6 января в Украине снова объявили воздушную тревогу. Враг запустил дроны-камикадзе из Краснодарского края РФ.

Напомним, российские войска в очередной раз ударили 6 января по Покровскому району Донецкой области. Около 15 часов под ударом снова оказались Покровск и Ровно Мирноградской общины, по которым враг открывал огонь еще ночью: на этот раз захватчики направили по населенным пунктам ракеты С-300.