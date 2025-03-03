Россиян отправляют на войну в инвалидных колясках, а штурмовать – на костылях: "вторую армию в мире" лихорадит от потерь в Украине

Большие потери российских оккупационных войск в зоне боевых действий на территории Украины привели к тому, что командование дало отмашку бросать в штурмы даже раненых и инвалидов. И это не выдумка: в сети публикуют обращения оккупантов то из одной, то из другой воинской части, слезные видео записывают и их родственники. Под раздачу также попали и предатели Украины.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Дорога в один конец

После Нового года в социальных сетях резко выросло количество сообщений о "беспределе" российского командования. И это точно не "украинская ИПсО", как поначалу представляли это российские силовики. Сейчас военнослужащие армии страны-агрессора и их родственники записывают видео и выкладывают в сеть подтверждающие документы.

Масса жалоб оккупантов, их жен и матерей на то, что недолеченных "кровиночек" отправляют на фронт. Причем даже на инвалидных колясках. И все прекрасно понимают, что это дорога в один конец.

Такая ситуация сложилась, например, в 71 гвардейском мотострелковом полку (в/ч 16544), который с самого начала принимал участие в полномасштабном вторжении в Украину. Командование решило отправить обратно на войну раненых оккупантов, причем не только на костылях, но и в инвалидной коляске.

Российский военнослужащий заснял, как мужчин насильно грузят в КАМАЗ в пункте постоянной дислокации полка в станице Калиновской в Чечне. И сопроводил это комментарием: "Больных, косых, на ногах стоять не может! Вот, 71-й полк, на ногах не может стоять, жесть, убегает... А*уеть, б**дь, чё происходит?!"

Такая же ситуация и в 503 мотострелковом полку (в/ч 75394, дислокация – станица Троицкая, Ингушетия). Там военная полиция насильно пакует раненых оккупантов на костылях, грузит в КАМАЗы и отправляет вместо лечения на передок под дулом автомата.

"Это полный п**дец! Вот смотрите, как ребята уезжают на войну, бл*дь, которые не должны ехать. Это просто невыносимо!" – отреагировал автор видео.

Конечно, ни слова не сказав, что "ребята" сделали свой выбор, когда подписали контракт и отправились убивать украинцев. Теперь же оккупанты превратились в расходный материал.

Военнослужащие того же полка, которые относятся к подразделению "Шторм V" (состоит из осужденных преступников, которых завербовали в местах отсидки), и вовсе жалуются, что после ранения их в принципе не лечат и не оперируют.

"Кость даже не зажила, уже седьмой месяц идет, никаких таблеток, ни витаминов – ничего. Операцию надо, осколки надо снимать. Ничего не делают", – рассказал в сети оккупант.

Точно так же обстоят дела с эвакуацией тел погибших "штормовцев". В полку этим просто никто не занимается.

Бумеранг по предателю

Еще одна показательная история произошла с коллаборантом Александром Стеценко, который служит снайпером в 3 стрелковом батальоне 109 стрелкового полка (в/ч 34494 – дислоцируется на оккупированной части Донецкой области). Его жена Диана плачется, что травмированного мужа из больницы отправили в наручниках на фронт – выполнять боевое задание в качестве… штурмовика.

Ранее он был тяжело ранен, в итоге у него неправильно срослись кости руки, вследствие контузии появилась опухоль в мозгу, пострадал и позвоночник. Но снайперу долечиться не дали, хотя ему требовался еще ряд операций, а решили отправить на передовую в качестве пушечного мяса.

Судя по всему, Стеценко родом с Донбасса. Часть, в которой он служит, "ДНРовская", а жена разговаривает с типичным местным акцентом.

На ее еще первое видео отреагировал украинский защитник Виталий Овчаренко (тоже родом из Донецкой области). Он метко подметил, что если Стеценко еще могли заставить подписать контракт, в чем, конечно, есть сомнения, то снайпером он стал точно по своей воле. Может быть, пересмотрев фильмов о российском десанте.

"Если бы Россия не пришла в Донецк, твой муженек не был бы снайпером и не подох бы в свои молодые годы, а был бы, возможно, менеджером в каком-то банке или фирме. Или даже юристом. И вы бы с ним наделали детей и ездили бы зимой в Египет, а на выходные на "Донбасс Арену"… Но это в той, параллельной украинской счастливой реальности, которую у нас украли такие, как ты, и Россия еще в 2014 году! Поэтому в настоящей реальности твой муженек, скорее всего, будет б/п (без вести пропавший), а ты – молодая вдова. Ваши, если есть, дети – сироты. И ни Египта, ни "Донбасс Арены". А черный пакет с мужем", – прокомментировал видео жены снайпера российских оккупационных войск военнослужащий ВСУ.

Потери РОВ

Российские оккупанты несут на войне в Украине большие потери. Только в феврале 2025 года они составили 36 570 личного состава. Это не рекордный, но все же по-прежнему очень высокий показатель, с трудом компенсируемый мобилизационными мероприятиями в России.

И нехватка личного состава приводит к тому, что российское командование решает "утилизировать" в мясных штурмах уже искалеченных оккупантов. По словам сослуживцев, командиры цинично заявляли: мол, нечего добру пропадать.

"Добро" по-российски – оно такое, в том числе и для своих.