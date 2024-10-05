Россия загрязнила 128 000 кв. км суши и 14 000 кв. км акватории Украины взрывоопасными предметами

Взрывоопасными предметами загрязнено 128 000 кв. км суши и 14 000 кв. км акватории Украины. Это последствие широкомасштабного вторжения России.

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Об этом говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что война оказывает существенное влияние на безопасность гражданского населения, сельского хозяйства, промышленности и социально-экономический рост в пострадавших регионах.

"Эти риски негативно влияют на жизнь более 6 млн украинцев", – заявил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, руководитель секретариата Национального органа по вопросам противоминной деятельности полковник Руслан Берегуля на тематическом форуме во время выставки Seсurity 2.0*.

Он презентовал текущую ситуацию, достижения и наметил ближайшие шаги по улучшению эффективности мероприятий в сфере гуманитарного разминирования в Украине.

Также Руслан Берегуля поблагодарил международных партнеров Украины за поддержку и помощь.

"Благодаря совместным усилиям мы метр за метром освободим нашу землю от взрывоопасных предметов, создадим мощные инструменты для реализации гуманитарных целей противоминной деятельности", – отметил он.

Берегуля также подчеркнул, что такое сотрудничество в пострадавших от действий агрессора регионах позволит создать безопасную среду, вернуть временно перемещенных лиц, восстановить экономическое развитие.

Справка

Форум "Финансовые основы в гуманитарном разминировании и принципы компенсаций в аграрном секторе" состоялся в Киеве во время выставки Security 2.0, посвященной сфере оборудования и технологий безопасности, гуманитарному разминированию, гражданской защите и медицинской помощи.

Напомним, что в Сумской области за двое суток мобильные группы управления взрывотехнической службы ГУ Национальной полиции области обезвредили два средства воздушного нападения противника. Речь идет о боевой части авиационной бомбы и БПЛА Shahed-136 россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2024 года был установлен абсолютный рекорд применения армией страны-агрессора дронов вглубь территории Украины – 1327.

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