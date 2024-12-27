Россия задействует много пехоты для 'мясных штурмов', в том числе в них гибнут солдаты из КНДР: военный рассказал о ситуации

Россия на Курщине проводит многочисленные "мясные штурмы", в которые отправляет огромное количество пехоты. Колоссальные потери личного состава в этих атаках вражеское командование не волнуют.

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В качестве пехоты россияне используют и военных из КНДР, которые до сих пор демонстрируют отсутствие опыта и так и не осознали опасность от дронов. Об этом рассказал Максим Ермошин, командир батальона Беспилотных систем 61-й отдельной механизированной Степной бригады в эфире "Киев24".

По его словам, активность врага на Курщине, и без того высокая, в последнее время еще больше возросла.

"Всегда были на этом направлении активные штурмовые действия врага, они еще усилились. Ситуация тяжелая, но контролируемая. Она сложная. Но наши герои уверенно уничтожают врага на каждом участке фронта", – подчеркнул Ермошин.

Как правило, в атаки российские войска идут ночью. А к утру поле боя устлано вражескими трупами. В частности, остаются там лежать уже и солдаты из КНДР.

"Я видел после ночных штурмов – так называемых мясных штурмов, потому что враг привлекает множество пехоты, у него совсем нет нехватки личного состава, он не переживает, выживет личный состав или нет – и после этих мясных ночных штурмов, которые мы отбиваем и уничтожаем личный состав, остается много "хороших русских", похожих на личный состав, прибывший из КНДР. Поэтому я считаю, что да, они уже привлекаются, привлекаются в качестве пехоты", – подчеркнул командир.

При этом корейцы так и не поняли, что решающую роль в современной войне играют беспилотники. Несмотря на неоднократные удары военные из КНДР до сих пор позволяют себе скапливаться на открытом пространстве – в отличие уже обученных за три года россиян.

"В их поведении на поле боя тоже мы видим, что у них нет опыта ведения войны, в которой используются FPV-дроны. У них постоянно скопления, они ведут себя не так, как уже "на опыте" другой личный состав врага", – рассказал Ермошин.

Как украинские "дроноводы" безошибочно определяют корейцев, показал, в частности, блогер-аналитик, старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин: он опубликовал видео с толпой солдат КНДР, которые легкомысленно отнеслись к возможным поражениям дронами – за что мгновенно поплатились.

"Курщина. Новоприбывшие украинские дроноводы, впервые увидев эту чехарду, сразу поняли, что имеют дело не с россиянами, которые уже давно так открыто не действуют прямо в самой зоне боевых действий. Северокорейские солдаты продолжают игнорировать угрозы, происходящие от дронов со сбросами и FPV, по-видимому, продолжая думать, что это какое-то локальное или временное явление и завтра его уже не станет", – прокомментировал Левин.

Напомним, ранее в ISW заявили, Россия разворачивает дополнительные силы на Курщине, войска КНДР понесут потери. В частности, корейцам было туго в районе Новоивановки (юго-восточнее Кореневого). Главное управление военной разведки Минобороны Украины 26 декабря сообщило, что у сил КНДР там нет достаточного количества питьевой воды из-за проблем с логистикой. Также есть информация, что недавние украинские удары задели ключевой узел связи северокорейских войск.

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