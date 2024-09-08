Россия за сутки убила 5 гражданских жителей Донбасса: обстрелы не прекращаются

В течение суток 7 сентября российские военные преступники убили 5 жителей Донбасса. Еще 11 гражданских людей получили ранения.

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Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин. Он уточнил, что 3 человека погибли в Константиновке, по одному – в Петровке и Щербиновке.

Всего с начала полномасштабного вторжения российские террористы убили 2736 жителей области и ранили 5993 без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, что оккупационная армия продолжает активное наступление на Покровском направлении. Недавно врагу удалось захватить Новогродовку. В ВСУ объяснили, что населенный пункт имеет невыгодное географическое положение, там сложно было держать оборону, поэтому для сохранения жизней личного состава в Генштабе было принято решение отвести войска.

Боевые действия в Новогродовке начались во второй половине августа. За несколько дней путинская армия захватила практически весь город.

В МВД сообщили, что в Донецкой области, которая имеет самую длинную линию фронта и постоянно подвергается обстрелам, продолжают эвакуацию местных жителей. В частности, полицейские показали, как эвакуировали две семьи с детьми из города Гирнык, расположенного в особо опасном Покровском районе. Полиции удалось вывезти 4-летнюю Виолетту с мамой и многодетную семью, где воспитывают пятерых детей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми. Ее начнут проводить из ряда населенных пунктов Константиновской и Селидовской территориальных общин.

– В конце августа в Мирнограде Донецкой области два микрорайона – "5/6" и "Западный" – закрыли на въезд из-за опасности и приближения линии фронта. Оттуда есть только выезд, власти пытаются как можно быстрее провести эвакуацию семей с детьми.

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