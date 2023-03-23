Россия выпустила по Украине более 5 тыс. крылатых ракет: The Guardian показала кладбище смертоносных обломков под Харьковом. Фото

С начала полномасштабной войны Россия выпустила по Украине более 5000 крылатых ракет в дополнение к бесчисленному количеству артиллерийских снарядов. Огромная их часть пала на Харьков, на окраинах которого сегодня находится целое кладбище обломков смертоносных ракет.

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Кадры с жуткого места показали журналисты газеты The Guardian. Отмечается, что эти остатки боеприпасов лежат в основе усилий Украины по возбуждению уголовных дел против российских военных преступников (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В первые несколько месяцев полномасштабного вторжения России в Украину крылатые ракеты, выпущенные Москвой по своему соседу, днями оставались в зданиях и на улицах северо-восточной Харьковской области. Затем одного за другим сотрудники украинской прокуратуры изыскивали, регистрировали и каталогизировали их, а потом перемещали на огороженную территорию в промышленном районе Харькова, который стал известен как "ракетное кладбище". Более 1000 взрывчатых веществ и обломков ракет выстроены рядами на площади, равной половине футбольного поля", – говорится в публикации.

Местные чиновники предположили, что когда-нибудь эти устройства могут стать частью музея, посвященного зверствам российской войны. Тем временем, однако, они надеются, что обломки могут предоставить информацию, которая поможет возбудить судебное преследование против властей и солдат РФ.

"Это место создано для сбора доказательств военных преступлений. Все они были найдены в Харькове. Но это примерно только половина того, чем в нас стреляли. Мы надеемся, что эти доказательства будут использованы в Международном уголовном суде", – сказал в комментарии изданию пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Известно, что около 95% всех устройств, хранящихся на так называемом ракетном кладбище, являются частями российских реактивных систем залпового огня, в том числе систем "Смерч", которые могут использоваться для переноски кассетных бомб. Последние были запрещены большинством стран мира по договору 2008 года, а Россия использовала их для обстрелов по украинских городах и селах, где не было ни военнослужащих, ни военной инфраструктуры.

Проанализировав типы запущенных устройств, траектории полета и GPS-местоположения мест их приземления, Харьковская облпрокуратура привлекла к уголовной ответственности десятки российских солдат и чиновников, в том числе генерал-полковника Александра Журавлева, который также принимал участие в российской кампании бомбардировок 2016 года против Сирия. По многочисленным сообщениям, он был единственным высокопоставленным российским офицером, который мог подписать приказ об обстреле Харькова "Смерчами".

Чубенко сказал, что изучение и анализ боеприпасов имеют решающее значение для расследования ответственности за предполагаемые преступления РФ на территории Украины. Боеприпасы маркируются серией кодов, обозначающих производителя, детали ремонта, если это применимо, и, реже, воинскую часть, которая занималась обслуживанием.

"Вы можете видеть цифры и буквы, которыми обозначены эти ракеты. С помощью них мы могли определить, какой завод их производил, а иногда и какая воинская часть хранила и обслуживала", – пояснил он.

По словам Нила Корни – научного сотрудника Omega Research Foundation (независимой организации, базирующейся в Великобритании, занимающейся предоставлением основанной на фактах информации о производстве, торговле и использовании военных, охранных и полицейских технологий), – выявление подразделения, в котором хранились ракеты и реактивные снаряды, имеет ключевое значение для расследования потенциальных военных преступлений.

"В идеале, если вы хотите связать использование боеприпаса с преступлением, вам нужно показать цепочку его сохранности. Она включает в себя место хранения и обслуживания боеприпаса, его передачу воинской части, использование, нахождение на месте потенциального преступления и надежное хранение его остатков", – отметил эксперт.

На Харьковском "ракетном кладбище" прокуратура хранит часть ракет, поразивших жилые кварталы на севере города – в районах Салтовки и Алексеевки. Сотрудники ведомства выявили российского генерала, имя которого не может быть раскрыто из-за продолжающегося расследования, который "отдал приказ запустить не менее 100 ракет с оккупированного Россией севера Украины по Харьковскому физико-техническому институту" – раннего очагу исследований ядерного оружия в бывшем Советском Союзе.

Хотя объект не представляет радиационной угрозы, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЕ) Рафаэль Гросси заявил, что масштабы и интенсивность атак на институт "нарушают все семь основных принципов ядерной безопасности, которые оня изложил на начало конфликта".

Представитель Харьковской облпрокуратуры добавил, что последствия ракетных обстрелов могли быть катастрофическими.

"Конечно, россияне знали о том, что там находится исследовательский ядерный реактор, поскольку он был построен еще в советское время, и у "Росатома" есть все чертежи", – добавил Чубенко.

Со своей стороны главный прокурор Харькова Александр Фильчаков говорит, что только в его области против российских солдат и чиновников были возбуждены тысячи потенциальных военных преступлений и других уголовных дел.

"По оценкам властей, в результате российских обстрелов в Харькове и его окрестностях погибло более 1700 человек, в том числе 44 ребенка. По всей стране Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 21 965 жертв среди гражданского населения с начала российского вторжения, в том числе 8231 человек погиб. Фактические цифры потерь намного выше из-за задержки с получением информации из мест, где ведутся интенсивные боевые действия. Сообщения все еще ожидают подтверждения в таких местах, как Мариуполь, Лисичанск, Попасная и Северодонецк", – пишет The Guardian.

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