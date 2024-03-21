Россия второй раз за сутки обстреляла Харьков: в городе раздались взрывы

Оккупационные войска страны-агрессора России вечером в четверг, 20 марта, второй раз за день ударила по Харькову. В городе прогремели взрывы.

Их было слышно около 22:50. Информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram.

"Харьков второй раз за сегодняшний день под ударом. В городе снова раздаются взрывы", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления. На востоке страны была объявлена воздушная тревога.

По данным мониторинговых каналов, войска России ударили по Харькову ракетой "Искандер-М". О последствиях обстрела информации пока нет.

Напомним, что днем 20 марта российские оккупанты нанесли по Харькову удар противокорабельной ракетой Х-35. В городе есть попадания, вспыхнул мощный пожар на предприятии, где производили мебель. В результате удара погибли по меньшей мере четыре человека, еще семь гражданских пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора России атаковали автомобили с гражданскими в Херсонской области. В результате атаки погибли двое мужчин. А в ночь на 20 марта захватчики ударили по Днепропетровщине, пострадали шесть человек.