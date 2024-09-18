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Россия создает контент для дискредитации Порошенко и других украинских политиков – расследование

Михаил Левакин
Война против России
3 минуты
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Россия создает контент для дискредитации Порошенко и других украинских политиков – расследование

За первые четыре месяца текущего года в масс-медиа Украины было обнародовано по меньшей мере 39 899 единиц фейкового контента с российской "фабрики фейков". Среди них 31 тыс "новостийных" постов в СМИ и соцсетях, 4,6 тысяч видеороликов, 1,4 тысяч "больших" статей. Хотя все они обнародовались в разных медиа, они были созданы в одном месте – в российском "Агентстве социального дизайна".

Видео дня

Как сказано в международном расследовании журналистов, через "Агентство социального дизайна" российские спецслужбы проводят масштабную информационную спецоперацию по дискредитации Украины и ее политиков. Хотя "агентство" и находится под международными санкциями, это не мешает ему "работать" прямо сейчас.

Такой вывод сделали журналисты-расследователи на основе утечки внутренней документации "агентства". Более того, благодаря этой утечке выяснилось появление в сети клонов сайтов известных мировых (например, Reuters) и ведущих украинских СМИ, таких как "Украинская правда" и OBOZ.UA.

На таких клонах "агентство" также размещало свои фейковые новости.

"Агентство", как отмечают расследователи, "тщательно исследует информационное поле Украины, выявляет чувствительные темы и использует их для поляризации общества". Среди таких тем мобилизация, потери на поле боя, ограничение свободы слова во время военного положения, снижение военной помощи, коррупция, провал контрнаступления.

Россия создает контент для дискредитации Порошенко и других украинских политиков – расследование

Или даже взаимоотношения политиков. К примеру, действующего президента Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.

Россия создает контент для дискредитации Порошенко и других украинских политиков – расследование

Напомним: в июне этого года распространялся фейк против Порошенко. "Политолог" с запрещенных телеканалов (т.е. каналов Медведчука NewsOne и 112) Валентин Гладких атаковал Порошенко в контексте результатов Саммита мира. При этом сам Порошенко раньше желал успехов Саммиту мира, и именно он в Раде предложил следующий Саммит мира провести в максимально сжатые сроки – во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Фейк против Порошенко, как и другие – работа "агентства" и его руководителя Ильи Гамбашидзе. Он даже не скрывает специфику своей деятельности.

Это видео в РФ сняли в ноябре 2023 года, уже после того, как французские власти обнародовали информацию о российской кампании Doppelganger (т.е. "Двойники"). Ее суть в создании сайтов-двойников уважаемых медиа. Именно об этой кампании вспоминает Гамбашидзе – а в центре кадра именно он – в самом начале видеопрезентации.

Россия создает контент для дискредитации Порошенко и других украинских политиков – расследование

Компания Doppelganger охватывала французские, германские, американские израильские СМИ. И, конечно, украинские. По неполным данным, были созданы зеркала не менее 14 европейских медиа – это без учета украинских УП и OBOZ.UA.

Россия создает контент для дискредитации Порошенко и других украинских политиков – расследование

Куратором деятельности "агентства" в РФ называют Сергея Кириенко, первого замглавы администрации российского диктатора Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, российское "агентство" фейков работает не только в Украине и ЕС – в Соединенных Штатах также насчитали тысячи единиц ложного контента производства Ильи Гамбашидзе. Причем это имя уже давно известно – именно как имя преемника Пригожина на российской "фабрике троллей".

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