За первые четыре месяца текущего года в масс-медиа Украины было обнародовано по меньшей мере 39 899 единиц фейкового контента с российской "фабрики фейков". Среди них 31 тыс "новостийных" постов в СМИ и соцсетях, 4,6 тысяч видеороликов, 1,4 тысяч "больших" статей. Хотя все они обнародовались в разных медиа, они были созданы в одном месте – в российском "Агентстве социального дизайна".

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Как сказано в международном расследовании журналистов, через "Агентство социального дизайна" российские спецслужбы проводят масштабную информационную спецоперацию по дискредитации Украины и ее политиков. Хотя "агентство" и находится под международными санкциями, это не мешает ему "работать" прямо сейчас.

Такой вывод сделали журналисты-расследователи на основе утечки внутренней документации "агентства". Более того, благодаря этой утечке выяснилось появление в сети клонов сайтов известных мировых (например, Reuters) и ведущих украинских СМИ, таких как "Украинская правда" и OBOZ.UA.

На таких клонах "агентство" также размещало свои фейковые новости.

"Агентство", как отмечают расследователи, "тщательно исследует информационное поле Украины, выявляет чувствительные темы и использует их для поляризации общества". Среди таких тем мобилизация, потери на поле боя, ограничение свободы слова во время военного положения, снижение военной помощи, коррупция, провал контрнаступления.

Или даже взаимоотношения политиков. К примеру, действующего президента Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.

Напомним: в июне этого года распространялся фейк против Порошенко. "Политолог" с запрещенных телеканалов (т.е. каналов Медведчука NewsOne и 112) Валентин Гладких атаковал Порошенко в контексте результатов Саммита мира. При этом сам Порошенко раньше желал успехов Саммиту мира, и именно он в Раде предложил следующий Саммит мира провести в максимально сжатые сроки – во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Фейк против Порошенко, как и другие – работа "агентства" и его руководителя Ильи Гамбашидзе. Он даже не скрывает специфику своей деятельности.

Это видео в РФ сняли в ноябре 2023 года, уже после того, как французские власти обнародовали информацию о российской кампании Doppelganger (т.е. "Двойники"). Ее суть в создании сайтов-двойников уважаемых медиа. Именно об этой кампании вспоминает Гамбашидзе – а в центре кадра именно он – в самом начале видеопрезентации.

Компания Doppelganger охватывала французские, германские, американские израильские СМИ. И, конечно, украинские. По неполным данным, были созданы зеркала не менее 14 европейских медиа – это без учета украинских УП и OBOZ.UA.

Куратором деятельности "агентства" в РФ называют Сергея Кириенко, первого замглавы администрации российского диктатора Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, российское "агентство" фейков работает не только в Украине и ЕС – в Соединенных Штатах также насчитали тысячи единиц ложного контента производства Ильи Гамбашидзе. Причем это имя уже давно известно – именно как имя преемника Пригожина на российской "фабрике троллей".

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