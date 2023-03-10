Россия пытается спровоцировать конфликты среди родственников украинских пленных – Координационный штаб

Страна-агрессор Россия порядком совершения обменов военнопленными провоцирует конфликты среди родственников пленников. Оккупанты пытаются создать впечатление, будто бы Украина заинтересована в возвращении только тех, кого забрали в плену на Мариупольском направлении, но на самом деле это не соответствует действительности.

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Об этом информирует Офис омбудсмана Украины в Facebook. Отмечается, что члены Координационного штаба провели встречу с родными военнопленных 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

В ходе общения ответы на вопросы родственников предоставляли представитель Уполномоченного в секторе безопасности и обороны Александр Кононенко, представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко и представители воинской части и Оперативного командования "Юг".

Представитель штаба отметил, что РФ порядком осуществления обменов провоцирует конфликты среди родственников пленных. Отдавая защитников Мариуполя, российская сторона надеется, что спровоцирует недовольство среди родных пленников, попавших в руки оккупантов на другом направлении.

Также он подчеркнул, что Украина соглашается с возвращением всех защитников, поэтому родным стоит с пониманием отнестись к таким провокациям конфликта с российской стороны.

"Каждый обмен – это свидетельство того, что мы не опустили руки и работаем дальше", – заявил Охрименко.

Во время встречи в Офисе омбудсмана также обсуждался порядок предоставления необходимых документов попавшим в плен родным защитников. Были выяснены и проблемные вопросы, возникающие во время обращений в воинскую часть, и пути их решения.

Отвечая на вопросы родных, Александр Кононенко заявил, что 25% возвращенных из плена военных – это защитники, считавшиеся без вести пропавшими. Также он добавил, что следует публично говорить о пребывании украинцев в плену для того, чтобы как можно больше международных организаций и институтов оказывали давление на РФ для возвращения наших граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта Украина вернула из российского плена 130 военных, среди которых защитники "Азовстали", Бахмута и Соледара. В обратном направлении отправились 90 российских оккупантов.

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