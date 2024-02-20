Россия пытается дискредитировать Сырского, ее спецслужбы создали сеть фейковых аккаунтов главкома: в ЦПД выступили с заявлением

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны совместно со Службой безопасности Украины обнаружили масштабную дезинформационную кампанию России, направленную на дискредитацию главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Спецслужбы государства-агрессора создали ряд фейковых аккаунтов в соцсетях для распространения фейков о нем, а также о ситуации на фронте.

Таким образом, враг пытается оказывать информационно-психологическое влияние как на рядовых украинцев, так и на воинов, ныне защищающих Украину на передовой в рядах Сил обороны. Об этом говорится в сообщении ЦПД.

"ЦПД совместно с кибердепартаментом СБУ обнаружили масштабную дезинформационную кампанию РФ по дискредитации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Выяснилось, что враг распространяет фейки о ситуации на фронте и о главкоме с целью информационно-психологического влияния на военнослужащих. Деструктивные месседжи РФ продвигает через сеть фейковых аккаунтов в соцсетях Facebook, Instagram, X и Telegram, созданных российскими спецслужбами", – отмечено в сообщении.

Источники OBOZ.UA в правоохранительных органах сообщают, что по меньшей мере два фейковых аккаунта обнаружены в сети Facebook. Один из них был создан 11 февраля, спустя три дня после назначения Сырского на должность главнокомандующего ВСУ. Кроме фотографии главкома, в этом малоактивном профиле – всего два сообщения, недоступные для просмотра. Под ними – "зрадофильские" комментарии, оставленные преимущественно профилями с признаками фейковости, повторяющими ключевые нарративы российской пропаганды.

Еще один фейковый аккаунт в Facebook, похоже, задумывался как площадка для вбросов. Аккаунт создан 14 января 2024 года, последнее сообщение педалирует тему российского происхождения Сырского и то, что он якобы появился в украинской армии из ниоткуда.

Куда большее разнообразие фейковых каналов, якобы имеющих отношение к Сырскому, найдено в Telegram.

Больше всего подписчиков – около 11 тысяч – имеет паблик под названием "Александр Сырский | Главнокомандующий ВСУ". Создан он 11 июля 2023 года, активно обновляется с 26 января 2024 года, дублируя официальный канал.

Еще один "дубль", названный именем главкома ВСУ, созданный 12 марта 2022 года, дублирует официальные сообщения. На данный момент имеет без малого 400 подписчиков.

Тогда же, в марте 2022-го, был создан провокационный российский аккаунт в Telegram "Нашелся ли Сырский?". С момента создания продвигал идею, якобы украинского военного давно никто не видел. Один из постов перекликается с публикацией упомянутого фейкового аккаунта в Facebook о происхождении Сырского.

Еще один фейковый канал был создан 24 января, а переименован в "Сырский" 9 февраля, на следующий день после появления информации о назначении его главкомом ВСУ. Еще до переименования единственный пост паблика – три латинские буквы, читаемые как нецензурное слово для обозначения мужского полового органа,– привлек двух подписчиков.

Еще два паблика созданы 14 февраля – там от имени главкома рекламируют другие каналы. Каждый имеет по одному подписчику.

В Instagram обнаружены по меньшей мере два аккаунта, созданных от имени Сырского. Один из них имеет 2183 подписчика, другой, закрытый, – 191 читателя.

В сети Х, ранее известной как Twitter, за аккаунты главкома себя выдают неверифицированный аккаунт с 531 подписчиком, а также свежий фейковый профиль с 5 подписчиками.

В ЦПД призывают сохранять информационную гигиену, не поддаваться дезинформации врага и доверять только сообщениям из официальных источников. В частности, единственной официальной площадкой главкома ВСУ Александра Сырского в Telegram является верифицированный канал по ссылке.

Кроме того, в ЦПД отметили, что подразделения информационного противоборства спецслужб РФ существенно активизировались в последнее время как в Украине, так и в странах-членах НАТО.

"Минобороны Франции обвинило РФ в целенаправленном распространении ложной информации о Франции в контексте развязанной Москвой войны против Украины. Кроме того, редакция The Washington Post получила доступ к документам по организации Кремлем дезинформационных кампаний по всему миру", – отметили в ЦПД, объясняя, почему сейчас следует особенно критично воспринимать информацию из сети.

Напомним, ранее российские СМИ показали дом, где живут родители и брат Сырского в России. Журналисты также пообщались с россиянами по поводу самого главкома и его родственников. Большинство опрошенных убеждены: за такого сына его родителям должно быть "стыдно", ведь он выбрал "неправильную сторону" – и защищает Украину, которой присягал на верность, вместо того, чтобы изменить присяге и перейти на сторону оккупантов.