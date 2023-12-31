Российскую блоггершу Маслову, которая приехала отдыхать в Карпаты, отыскала СБУ: видео

В разгар полномасштабной агрессии РФ российская блогерша Алина Маслова приехала на отдых в Карпаты. На горнолыжном курорте "Драгобрат" ее нашли сотрудники Службы безопасности Украины.

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Новый год блогерша, которая в ходе разговора с сотрудниками Службы признала, что не поддерживает российскую агрессию против Украины, будет встречать уже в РФ. Видео с фрагментом общения Масловой со спецназовцами обнародовал закарпатский журналист Виталий Глагола.

"СБУ отыскала российскую блогершу Маслову, которая, кажется, решила, что украинские Карпаты — это идеальное место для отпуска. Во время общения с представителями Службы безопасности, Маслова признала, что не поддерживает российскую агрессию против Украины. А теперь еще извиняется перед украинцами", – написал журналист.

Несмотря на записанные на видео слезы и извинения российской блогерши перед украинцами за свои прежние высказывания, она так и не смогла назвать российскую агрессию ни агрессией, ни войной. По версии Масловой, это "политический вопрос", из-за которого, как она заявляла ранее, ей не хочется "разделять любовь" к Украине и России.

Глагола добавил, что после разговора сотрудники СБУ отдых в Карпатах для российской блогерши закончился.

"Сейчас правоохранители выдворяют ее из Украины, поэтому Новый год уже будет праздновать в рашке", – отметил он.

Напомним, о том, что Новый год российская певица и блогер Алина Маслова с семьей решила встречать в украинских Карпатах, стало известно утром 31 декабря. В своем Instagram она похвасталась фотографиями из "Драгобрата". Семья Масловой до сих пор живет в оккупированном РФ Приднестровье.

Уроженка молдавского Тирасполя, ныне строящая карьеру в РФ, назвала себя "человеком мира", убеждала, что она "почти украинка" и "почти любит Украину", но ровно на столько же она россиянка и любит Россию. Террористическую и убийственную войну блогер называет "политикой, из-за которой она не хочет делить свою любовь к обеим странам", поэтому "не принимает ничью сторону".

Появление Масловой на "Драгобрате" возмутило украинцев: они не отказывали себе в удовольствии рассказать блогерше, которая платит налоги в Москве и финансирует этим производство ракет и закупку дронов, летящих на украинские города и села, что они думают о ней и ее приезде в нашу государство.