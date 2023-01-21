Российского оккупанта будут судить за изнасилование и издевательство над жителями Киевщины

В Броварском районном суде Киевской области будет проходить суд над 20-летний гражданином России, который совершал военные преступления на территории одного из временно захваченных сел региона. Вместе с подельниками он избивал мирных жителей, а также совершил сексуальное насилие над местной медсестрой.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. К счастью, жертвы оккупанта остались живы и смогли дать показания о зверствах, которые устроили войска РФ, запугивая украинцев, отнимая у них мобильные телефоны и ценные вещи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Подсудимый пришел вместе с другими оккупантами в дом к медсестре, чьего мужа они заподозрили в сотрудничестве с Силами обороны. Они поставили мужчину на колени и начали избивать, его жене которая пыталась помешать этим издевательствам, приставили к голове оружие", – сообщили в ведомстве.

Уже на следующий день фигурант судебного производства вернулся в дом к пострадавшим и вынудил медсестру пойти с ним на "допрос". Он завел ее в бесхозное помещение, где повсюду были разбросаны использованные средства контрацепции, что свидетельствовало о многочисленных "допросах" насильственного характера.

"По факту военных преступлений против мирного населения и нарушения обычаев ведения войны в суд был направлен обвинительный акт в соответствии со ст. 438 УК Украины. Подсудимому грозит до 12 лет лишения свободы", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января большинством голосов депутатов Европарламент принял резолюцию о создании специального международного трибунала для привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях против Украины. В частности, речь идет и о президенте РФ Владимире Путине, и о самопровозглашенном лидере Беларуси Александре Лукашенко.

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