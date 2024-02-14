Российским генералам объявили подозрения из-за обстрелов ядерного объекта в Харькове

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении командующим российскими оккупационными войсками, причастными к обстрелам ядерного объекта в Харькове. Атаки противника могли привести к экоциду на Харьковщине.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Речь идет о руководителе Западного военного округа вооруженных сил россии, генерал-полковнике Александре Журавлеве и четырех его подчиненных.

Среди которых:

⁠генерал-лейтенант Олег Маковецкий, командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны;

командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны; ⁠генерал-лейтенант Владислав Ершов – командующий 6-й общевойсковой армией;

– командующий 6-й общевойсковой армией; ⁠полковник Павел Пилюков – командир 45-й артиллерийской бригады большой мощности;

– командир 45-й артиллерийской бригады большой мощности; полковник Евгений Геращенко – командир 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской бригады.

По данным следствия, только в 2022 году, по их указаниям, оккупанты совершили более 70 прицельных ударов по исследовательскому учреждению ядерных технологий "Источник нейтронов" в Харькове.

Во время атак враг использовал авиабомбы ФАБ-500 и реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган". Кроме того, захватчики обстреливали гражданский ядерный объект из тяжелой ствольной артиллерии, такой как "Пион", "Мста-С", "Акация", а также с помощью минометов.

Отмечается, что предприятие функционирует при Национальном научном центре "Харьковский физико-технический институт" и является активным научно-исследовательским центром в сфере атомной промышленности и ядерной энергетики. Таким образом, враждебные наступления могли привести к экологической катастрофе на межрегиональном уровне. Кроме того, экспертиза, проведенная по инициативе Службы безопасности Украины, оценила материальный ущерб, нанесенный местной общине в результате российских обстрелов, в почти 15 миллиардов гривен.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении всем пяти российским военным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 28, ст. 441 (экоцид, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Кроме того, преступления действия Журавлева и двух его подчиненных – Маковецкого и Ершова дополнительного дополнительно квалифицированы по ⁠ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины объявили о подозрении группе предателей, которые в 2022 году добровольно перешли на сторону России и воевали против сил обороны на Донбассе, а также на Харьковском направлении. Всех четырех коллаборантов пленили украинские воины, и теперь им грозит пожизненное заключение за свои преступления.

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