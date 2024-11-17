Российские войска с утра наносят удары по Херсону: три человека погибли, есть раненые. Видео

С самого утра российские войска атакуют Херсон дронами и обстреливают из артиллерии. Последствия атак зафиксированы в трех районах облцентра.

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Известно о минимум трех погибших и трех раненых гражданских. Об этом сообщили в Херсонской городской и Херсонской областных военных администрациях.

Атаковать Херсон Россия начала с самого утра: в Корабельном районе города прямым попаданием снаряда оккупанты разрушили частный дом.

"Владелица – пожилая женщина чудом уцелела. У нее уже побывали наши работники и организовали первые мероприятия по ликвидации последствий рашистской атаки", – рассказал Мрочко.

Также в результате атаки в этом районе поврежден маршрутный автобус.

"Под вражеский обстрел в Корабельном районе Херсона попал автобус, обслуживающий 20-й маршрут. Обломками повреждены 2 стекла. Водитель с пассажирами не травмировались. Транспорт принадлежит частному предприятию-перевозчику", – раскрыл подробности глава Херсонской МВА.

В Центральном районе города утренний артиллерийский обстрел привел к разрушениям частных жилых домов.

"Из-за попадания снарядов в домах горожан разбиты крыши и стены, разбиты окна. Лишь чудом никто из людей не пострадал. Однако жители до сих пор приходят в себя после пережитого", – показал последствия атаки на видео глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Впрочем, впоследствии он сообщил, что без жертв в Центральном районе Херсона не обошлось.

"К сожалению, из-за артиллерийского удара в Центральном районе погиб один человек. Сейчас соответствующие службы устанавливают его личность", – отметил Прокудин в 15:17.

Также с самого утра от российских атак страдает Днепровский район облцентра.

Сначала там захватчики атаковали с дрона гражданский автомобиль.

"Мужчина, который в ней находился, к сожалению, не выжил. Сейчас устанавливается личность погибшего. Самые искренние соболезнования семье и близким", – заявил Мрочко.

Впоследствии он уточнил, что убитому Россией мужчине было 58 лет.

Кроме того, россияне убили женщину.

"Стало известно еще об одной жертве российских террористов в Днепровском районе. 51-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью в результате вражеской атаки", – говорится в сообщении начальника Херсонской МВА.

Кроме того, в этом же районе из-за российских ударов пострадали двое мужчин.

"Мужчины 37 и 39 лет получили минно-взрывную травму и осколочные ранения. Сейчас они в больнице дообследуются", – отметил Мрочко.

После обеда захватчики атаковали Херсон снова.

"К врачам обратилась 67-летняя женщина, которая пострадала в результате вражеского обстрела Херсона около 14.30. Врачи диагностировали минно-взрывную травму. В настоящее время дообследуют пострадавшую", – рассказал начальник Херсонской МВА.

Напомним, минувшей ночью и утром 17 ноября РФ совершила массированную атаку на Украину.

Под ударом оказалась энергетика, в том числе поражены теплоэлектростанции ДТЭК. В ряде регионов из-за вражеских атак есть пострадавшие и погибшие.

Как рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, эта ракетная атака стала едва ли не самой масштабной за всю войну.

В ночь на 17 ноября армия РФ подняла десятки самолетов и применила 210 средств воздушного нападения. Защитники неба сбили 102 российские ракеты разных типов и 42 дрона, еще почти столько же беспилотников локационно потеряны.