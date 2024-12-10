Российские суды стали пачками отправлять "героев СВО" за решетку: что они натворили после возвращения из Украины

Российские оккупанты после возвращения из зоны боевых действий в Украине массово терроризируют уже своих соотечественников. Количество преступлений, совершенных ими на территории РФ, растет с каждым днем. И если в первый год полномасштабного вторжения такой позор там пытались замалчивать, то теперь как минимум российский сегмент Telegram пестрит информацией, что творят вернувшиеся домой "освободители".

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Замкнутый круг

Порочная практика вербовки осужденных на войну (причем даже по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ) ожидаемо обернулась бумерангом. Теперь "защитники" планомерно "освобождают" от жизни россиян. Причем получая возможность снова выйти из-за решетки, если подписать новый контракт с минобороны РФ.

И если раньше "записаться" на войну могли только осужденные преступники, то теперь процесс упрощен (и ускорен): вызваться "добровольцем" можно чуть ли не сразу после ареста.

По мнению российских правозащитников, такое преступное решение Кремля привело к ощущению вседозволенности и фактически безнаказанности как у бывалых сидельцев, так и тех, кто впервые нарушил закон. И непосредственно повлияло на сумасшедший рост преступлений, совершенных в России выжившими на войне оккупантами.

Убийцы в законе

Среди наиболее резонансных преступлений, от которых трясет жителей РФ, – сексуальное насилие (даже над детьми) и убийства.

Например, в Уфе выживший на войне оккупант Сергей Асяпов во время ссоры убил свою девушку. После этого он отнес ее тело в душ и оставил под горячей водой, так как вычитал в интернете о таком способе "скрыть улики".

Асяпова осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Во время вынесения приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств участие в "СВО", награды и ранение. А также якобы "аморальное" поведение погибшей, которая "спровоцировала преступление" своими оскорблениями.

Убийца Асяпов ранее был трижды судимым, последний раз в 2018 году суд приговорил его к 8,5 года колонии общего режима. Интересный факт: репортаж об убийстве опубликовали телеканалы НТВ и "Россия", но они умолчали, что убийца – участник войны против Украины, досрочно освобожденный из колонии.

А в Челябинске недавно вернувшийся из Украины российский оккупант убил жену (при этом в квартире находился ребенок), а затем сам выбросился из окна. Ну, тут хотя бы он уже не вернется на фронт.

От "освободителей" достается не только близким – они представляют угрозу всем окружающим. Например, во Владимире слетевший с катушек оккупант перерезал горло посетителю бара, с которым перед этим выпивал, и угрожал убить еще одного человека. В итоге суд приговорил 43-летнего Алексея Демещенко к 9 годам колонии строгого режима.

А в Первоуральске вернувшийся с войны зэк в результате конфликта зарезал двух мужчин "розочкой" (бутылкой с отбитым горлом). Одной из своих жертв он нанес 66 ударов и отрезал палец и ухо. Прокуратура просила назначить ему пожизненное заключение, но суд дал 22 года. Отметим, что до совершения этого преступления убийца пробыл на свободе всего полгода – в мае он вернулся с войны, куда тоже уехал из тюрьмы.

"Воспитание" битой и смерть на дорогах

Введенная главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным мода на "обнуление", в том числе при помощи бит, так и не прошла. Сегодня многие вернувшиеся с войны оккупанты держат дома и в автомобилях такой "инструментарий" и, не раздумывая, его применяют.

Например, в Санкт-Петербурге 27-летний парень громко слушал музыку, сосед ему сделал замечание, и он пошел выяснять отношения. Как только дверь открылась, парень получил удар битой и сразу потерял сознание. Но 31-летний сосед продолжил избивать его и требовал объяснений. При этом говорил: "Ты не на того, мр**ь, напал, ты понял?! Я – участник СВО!" В итоге пострадавший с серьезными травмами оказался в реанимации, а "освободителю" светит срок за решеткой.

Многие вернувшиеся с войны российские оккупанты глушат воспоминания лошадиными дозами алкоголя или наркотиков. А иногда одновременно и тем и другим. Так произошло с "героем СВО" Дмитрием Пламадялом, который, приехав в Петербург, ночью сел за руль в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, и отключился.

На скорости 120 км/ч он столкнулся с такси. Из-за травм один из пассажиров, мужчина, погиб на месте, а женщина позже скончалась в больнице.

Убийце двух человек суд дал всего 9 лет колонии-поселения. Такой мягкий приговор обусловлен тем, что "служители Фемиды" посчитали смягчающим обстоятельством участие Пламадяла в войне. Подсудимый сразу заявил о желании... снова отправиться на фронт.

Мародерство уже в крови

Еще одна, и довольно большая, категория – это российские оккупанты, подсевшие на иглу мародерства. Зимой – весной 2022 года, наверное, весь мир прозрел, наблюдая как "вторая армия в мире" тащит из домов украинцев стиралки и микроволновки.

То же самое российские захватчики сейчас творят уже на территории РФ. Например, двое военнослужащих, Иннокентий Могзоев и Виктор Поздеев, поселились у женщины в Барнауле. Однажды ночью, будучи пьяными, они украли микроволновую печь. И пока хозяйка спала, сдали технику в комиссионный магазин. Но погуляли недолго. Учитывая предыдущие судимости, один фигурант получил 11 лет общего режима, а второй – 7,5.

Еще один российский военнослужащий, житель Старого Оскола (Белгородская область РФ) Александр Щербинин, приехал домой в отпуск и не удержался, чтобы не украсть в магазине "умную" колонку стоимостью 12 тыс. рублей (по курсу НБУ это около 5 тысяч гривен). Теперь оккупанту светит срок за решеткой, но пока он прячется в московском госпитале и постит фото несчастного себя после тяжелого ранения.

Лавина преступлений, которые сегодня на территории РФ совершают вернувшиеся с войны оккупанты, послужила для некоторых россиян толчком к эмиграции. Державшиеся до последнего за привычную жизнь сегодня считают, что противодействовать всеобщему безумию они не в состоянии – особенно учитывая героизацию зэков-"освободителей", которых в качестве почетных гостей приглашают в садики и школы.

А завтра "гости" снова будут убивать. Причем на этот раз – уже в России...