Российская ракета попала в двигавшийся по плотине ДнепроГЭС троллейбус: в нем люди ехали на работу. Фото

Во время массированной атаки на Украину 22 марта российская ракета попала в ехавший по дамбе Днепровской ГЭС троллейбус. В нем находились люди.

Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Российская ракета попала в троллейбус, двигавшийся через дамбу. В троллейбусе были люди. Обычные гражданские люди, ехавшие на/с работы. Когда сейчас русня гордится собой и пытается противопоставить свой терроризм ударам по Белгороду - вот он, настоящий терроризм", – отметил Андрющенко.

Данных о последствиях теракта государства-агрессора пока нет.

Напомним, утром 22 марта Россия устроила массированную атаку на Украину: в ряде городов есть попадания в объекты критической инфраструктуры, начались перебои со светом.

Из-за ударов врага по критической инфраструктуре населенные пункты в ряде регионов обесточены, начались аварийные отключения.

В частности, под ударом оказалась ДнепроГЭС: после атаки движение переездом по дамбе полностью остановили.

Также стало известно, что ЗАЭС снова оказалась на грани блекаута из-за российской атаки. С украинской энергосистемой крупнейшую атомную станцию Европы соединяет одна линия, отремонтированная только на прошлой неделе.