РФ за неделю использовала против Украины 800 управляемых авиабомб: Зеленский обратился к партнерам на заседании 'Рамштайна'

Россия продолжает ежедневно наносить удары по территории Украины. За неделю, начиная с 1 сентября, российские захватчики применили против украинцев более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "Шахедов" и более 60 ракет разных типов.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил: остановить страну-террориста можно лишь нанося удары по российским военным аэродромам, базам и логистике, а для этого необходимо, чтобы западные партнеры сняли установленные ограничения.

"Лишь за одну неделю Россия применила против наших людей более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "Шахедов", более 60 ракет разных типов", – отметил глава государства.

Он показал жуткие кадры из Харькова, Львова, Черниговщины и Полтавы, по которым на этой неделе била Россия.

Также на видео – последствия ежедневных обстрелов Харьковщины, Сумщины, Донетчины и Днепропетровщины: искалеченные и убиты гражданские, разрушенные дома, охваченные огнем сооружения и разбитые авто.

"Террор надежно останавливается только одним способом: ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора. Должны этого достичь", – убежден Зеленский.

Именно поэтому он постоянно призывает партнеров снять ограничения на применение западных вооружений на территории РФ, в частности делал это и на последнем заседании в формате "Рамштайн" в Германии, состоявшемся 7 сентября.

"Ежедневно мы работаем ради более сильных решений в поддержку нашей защиты – ради соответствующих дальнобойных решений. Об этом я говорил с партнерами и на заседании "Рамштайна". Спасибо всем странам, которые поддержали нас соответствующими пакетами помощи", – отметил президент.

Напомним, накануне Зеленский лично прибыл на "Рамштайн", также провел переговоры с Остином, Писториусом и Шольцом.

Уже после заседания министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги 24-го "Рамштайна" и рассказал о новых пакетах помощи и формировании коалиции морских способностей.

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